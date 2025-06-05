Южноуральский боец «Ахмата» после ранения на СВО пробегает до 2 км с протезом

Он ведет активный образ жизни и проводит уроки мужества для детей

Вячеслав — один из тех, кто считает, что любить Родину — значит и защищать ее. В 2023 году он отправился добровольцем на СВО, где как раз шли ожесточенные бои, но, получив тяжелое ранение, вынужден был вернуться домой. В интервью журналисту ИА «Первое областное» он рассказал о важности работы БПЛА на передовой, о ранении и о семье.

Когда началась спецоперация, Вячеслав работал в Росгвардии. Он сразу почувствовал, что нужен там, на передовой.

«Начал думать, как туда поехать, чтобы помогать ребятам», — рассказывает он.

Однажды его друг приехал из очередной командировки и сказал, что там очень сильно нужны «птичники» (операторы «птичек» — беспилотных летательных аппаратов).

«А у меня как раз до СВО было увлечение: я летал на БПЛА. Друг так и сказал, мол, у тебя дар, который там очень востребован. Это современная война, и без дронов никуда», — говорит Вячеслав.

Супруга Екатерина, смотря на то, как Вячеслав не находит себе места дома, дала добро на поездку.

Мужчина решил пойти в добровольческое подразделение отряда «Ахмат».

«Они оценили мои качества, отправили в отряд, где я еще раз прошел обучение. Там учили, как правильно именно летать по-боевому, давали какие-то профессиональные хитрости, приемы, чтобы можно было обмануть противника», — говорит Вячеслав.

После распределения боец попал в инструкторский отряд, выезжал работать по узконаправленным задачам: уничтожал вражеские объекты украинских боевиков в Бахмуте, а также на северском направлении.

«Прежде чем штурмовая группа может выдвинуться вперед на выполнение своей задачи, сперва работает „птичка“. Но я был не просто „птичником“, а инструктором — мог неделями находиться в обучающем центре. Но для меня это было тяжело, потому что я понимал, каждую секунду помнил, что моим ребятам там нужна моя помощь, нужны „мои глаза“, сверху нужны им»,— вспоминает он.

Вячеслав был «за ленточкой» уже около трех с половиной месяцев, когда ему сказали, что на одном из направлений заметили усиление со стороны врага и нужна его помощь.

«Как прибыл на место, отдыхать не стал — сразу отправились на точку работы. Однако из-за сильного ветра планы пришлось поменять. Я боялся, что дроны упадут при взлете, и тогда пострадали бы наши парни. Было принято решение разведать другую точку», — говорит Вячеслав.

Он шел за другим бойцом, его «вторым», как вдруг заметил: под ногой «первого» — мина.

«Я ему крикнул: „Замри!“ Мы осмотрелись и поняли, что попали на минное поле. Он сказал, что будет выходить первым, так как недоглядел. Я шел следом, наступил на мину, и случился подрыв», — вспоминает он.

Чудом Вячеслав смог устоять на оставшейся ноге и добраться до боевого товарища. «Я допрыгал на одной, упал, начал доставать жгут, а подо мной — еще две мины лежат. Он их вытащил, оказал помощь и дотащил до наших», — рассказывает он.

Из госпиталя Вячеслав лишь на второй день сумел позвонить супруге, чтобы сообщить о случившемся. До этого даже не признавался ей, что выходит на боевые задачи. Все это время Екатерина думала, что муж работает в учебном лагере.

«Он сказал, что выйдет на связь через неделю, но не вышел. У меня тогда на душе как-то тяжело было. Позвонил только на следующий день и сказал: „Это я, родная“. Я слышу, на фоне кто-то стонет, и поняла, что он в госпитале», — вспоминает Екатерина.

Она бросила все и поехала к мужу. «Всю неделю его кормила, потому что, когда первый раз увидела его, он ничего не ел, был желтый, потерял много крови же. Но главное, что живой, конечно», — рассказывает она.

«Когда подорвался — у меня не было шока, стресса, я просто понял, что стопы нет. Первое, что я сказал: „Я здесь не останусь, мне надо домой, к семье“. Я очень Кате благодарен, она у меня надежный спутник», — говорит Вячеслав.

Сейчас в мирной жизни он проводит уроки мужества для детей, рассказывает им про патриотизм, а также помогает бойцам, собирает и отправляет гуманитарную помощь. Если бы не ранение, он без раздумий вернулся бы к своим сослуживцам, с которыми на фронте они стали братьями.

«У нас все по-семейному было. В любой момент каждый из нас мог погибнуть, на передовой все бойцы — они с чистой душой. Потому что они понимают: в любой момент кто-то может погибнуть, кого-то ранят, а его товарищ придет на помощь», — делится он.

Сейчас Вячеслав дома с семьей, его реабилитация продолжается, но, несмотря на это, он ведет активный образ жизни, стреляет из лука и уже сейчас — с протезом! — может пробежать до 2 км, а со временем планирует бегать и на более длинные дистанции.

В следующем году Вячеслав хочет принять участие в программе «Герои Южного Урала», которая направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.