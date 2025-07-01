Южноуральским военнослужащим доставили крупную партию техники в зону СВО

Оснащение лично передал замгубернатора Алексей Фартыгин

Челябинские военнослужащие сразу трех воинских частей получили большую партию необходимого оборудования. Дроны, квадрокоптеры и многое другое по поручению губернатора Алексея Текслера лично вручил его заместитель Алексей Фартыгин, прибыв в зону проведения спецоперации, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

Квадрокоптеры, металлодетекторы, FPV-дроны, мотоциклы, квадроциклы и многое другое получили бойцы 90-й танковой дивизии, 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Кроме того, технику и оборудование доставили бойцам поискового отряда «Танкоград».

«Важно было лично пообщаться с земляками, услышать их нужды. Мы гордимся ими, их мужеством и профессионализмом в выполнении важнейших задач по защите Родины»,— отметил Алексей Фартыгин.

Замгубернатора подчеркнул, что современное оснащение позволит повысить эффективность боевых задач и разведывательных операций.

Бойцы поблагодарили Алексея Текслера и всех южноуральцев за поддержку и отметили, что переданная техника и оборудование — это реальный вклад в возможности эффективно решать поставленные задачи. Отдельные слова благодарности губернатору передал командир 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды краснознаменной дивизии, Герой России, генерал-майор Александр Нилов.