Южноуральским студентам и школьникам напомнили, как вести себя в случае ЧП

Важные советы — в инфографике

Что делать при обнаружении потенциального взрывного устройства, как действовать, если оказался в зоне теракта или ЧП, и куда позвонить в случае ЧС — ответы на эти и другие вопросы можно найти в инфографике, подготовленной специалистами НИЦ мониторинга и профилактики в канун летних каникул.



Здесь также подробно рассказано, как действовать обучающимся в случае возникновения ЧП на территории образовательных организаций и в местах отдыха.

Напомним, что антитеррористическая комиссия Челябинской области призывает жителей не поддаваться на провокации злоумышленников, а также напоминает об ответственности за совершение диверсий.