Южноуральским срочникам могут начислить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Госдума одобрила в первом чтении соответствующий законопроект

Государственная Дума в четверг, 9 февраля, в первом чтении приняла законопроект, изменяющий законодательство в сфере образования. Как сообщила пресс-служба нижней палаты федерального парламента, речь идет об инициативе, которая в случае окончательного одобрения установит льготы для тех, кто прошел срочную службу в армии. Законопроект предусматривает, что срочник получит дополнительные баллы при поступлении в колледжи и вузы.

«Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами Госдумы законопроект — первый шаг в этом направлении»,— заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова, в своем telegram-канале отметила, что поддерживает данную инициативу. По ее мнению, благодаря такому решению будет повышаться престиж службы в армии, а сами срочники получат дополнительный стимул для получения образования. Также парламентарий обратила внимание на то, что в 2022 году остались нераспределенными 15 тысяч бюджетных мест в учебных заведениях. И это в условиях, когда действует норма: на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должно приходиться 800 бюджетных мест.

«Спросила коллегу, соавтора законопроекта Алену Аршинову, как она оценивает существующую систему распределения бюджетных мест и перспективу их увеличения в связи с увеличением льготных категорий. Предложила провести на базе нашего комитета совещание на эту тему, чтобы понять причины и разработать эффективные механизмы распределения бюджетных мест»,— подчеркнула Яна Лантратова.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на официальном сайте Госдумы, в случае принятия этой инициативы граждане, отслужившие в армии по призыву, смогут не только учиться по программам бакалавров, магистрантов и специалистов, но и получат возможность заниматься наукой в аспирантуре, ординатуре или адъюнктуре.