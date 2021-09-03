Южноуральским школьникам разъяснили, о чем писать в итоговом сочинении

Выпускники напишут их в декабре

Министерство образования Челябинской области объявило темы для итоговых сочинений в 2021/22 учебном году. 11-классники пишут итоговое сочинение как допуск к государственной итоговой аттестации в декабре. Сами темы выпускники традиционно узнают уже перед началом сочинения. 3 сентября федеральный институт педагогических измерений подготовил комментарии к темам сочинений.

2021 год в русской литературе проходит под эгидой 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского, с произведениями которых связаны направления тем сочинения в этом году. Школьникам предлагается поразмышлять над вечной темой преступления и наказания и вопросом гражданина — кому на Руси жить хорошо?

«Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н. А. Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 г. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о самом понятии „гражданин“, об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях совершенствования общественного и государственного устройства. Темы сочинений, ориентированные на широкий круг социально-философских вопросов, позволят соотнести историю и современность, опереться на читательский кругозор и опыт социально значимой деятельности выпускника», — комментируют «некрасовскую» тему специалисты ФИПИ.

Также темой сочинений озвучена «Человек путешествующий: дорога в жизни человека». ФИПИ разъясняет, что направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, воображаемой, книжной.

Среди тем названы: «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня».

На каждую из пяти тем ФИПИ дает подробный комментарий: какие аргументы и примеры из художественной литературы можно привести, как показать свой личный опыт и свое мнение.

В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные — 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.