Южноуральским школьникам расскажут о разработке компьютерных игр

Учащихся 1—11 классов приглашают принять участие в акции «Урок цифры»

В России стратовал новый этап акции «Урок цифры», участники которого узнают, как создаются игры и какие профессии существуют в этой сфере. Южноуральские школьники также могут стать участниками «цифрового урока», сообщает пресс-служба министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

На уроке, который проводит компания VK с 22 ноября по 12 декабря, школьники с 1 по 11 класс узнают об этапах создания компьютерных игр, о жанрах игр и платформах, на которых они создаются, а также о профессиях, задействованных в этой сфере.

«Школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себя разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта „Урок цифры“ попадают в обстановку игры „Домовята“. Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков. Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся пятого — восьмого классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру»,— сообщили в пресс-службе Минцифры Челябинской области.

«Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие в нем смогут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что информационные технологии играют большую роль в школьном образовании, и здорово, что ведущие российские ИТ-компании готовы помочь школьникам узнать много нового.

«Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании поддерживают проект „Урок цифры“. Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области»,— сказал Сергей Кравцов.

Организатором акции, которая в этом году проходит в третий раз, выступает АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры РФ, Минпросвещения РФ и ведущих российских ИТ-компаний.