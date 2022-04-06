Южноуральским школьникам расскажут, как создаются современные книги

7 апреля пройдет Всероссийский открытый урок «Страна книг»

Южноуральские школьники могут присоединиться к Всероссийскому открытому уроку «Страна книг», который пройдет в онлайн-формате 7 апреля, и узнать, как рождаются современные книги. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.

Юная артистка София Хоменко вместе с российской писательницей и автором популярного фэнтези «Дарители» Екатериной Соболь расскажут зрителям о том, откуда появились народные сказки, почему на Руси книги считались забавой для обеспеченной молодежи, а также покажут, как создаются современные книги.

Кроме того, ведущие вместе с гостями урока — художником-иллюстратором Александрой Кирилловой и российским детским писателем Анастасией Орловой — поговорят о первых российских детских изданиях и вспомнят произведения Корнея Чуковского.

Все участники открытого урока также смогут принять участие в марафоне «Народная сказка» и создать прототипы героев фольклора.

Урок начнется в 14:00 по челябинскому времени и будет транслироваться в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» Минпросвещения РФ, а также на сайте «Трансляции.Институтвоспитания.рф». Вести урок будут в Российской государственной детской библиотеке.