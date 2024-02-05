Южноуральским рыбакам запретят устанавливать деревянные «домики» на озерах

Владельцы незаконных конструкций получили штрафы до 4000 рублей

«На всех памятниках природы Челябинской области существует режим охраны, который надо соблюдать в любое время года. Для защиты от ветра можно использовать палатку. Но сооружать конструкции из дерева или любых других нетканых материалов нельзя»,

— отметил исполняющий обязанности ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Георгий Войтович.