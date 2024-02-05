В Челябинской области усилили охрану озера Увильды и Аргазинского водохранилища. В ходе рейда на водоемах обнаружили незаконные рыбацкие «домики» из дерева, которые потребовали немедленно убрать, сообщает региональное министерство экологии.
Всего в регионе выявили 45 рыбацких сооружений. Владельцы «домиков» получили штраф от 3000 до 4000 рублей за нарушение природоохранного законодательства.
«На всех памятниках природы Челябинской области существует режим охраны, который надо соблюдать в любое время года. Для защиты от ветра можно использовать палатку. Но сооружать конструкции из дерева или любых других нетканых материалов нельзя», — отметил исполняющий обязанности ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Георгий Войтович.
В ближайшее время на озере Увильды проведут рейд совместно с южноуральскими полицейскими.
Напомним, что в Челябинске начали штрафовать рыбаков, которые игнорируют предупреждения про тонкий лед. Проверки состоялись на реке Миасс в центре и на северо‑западе города.
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