В Челябинской области усилили охрану озера Увильды и Аргазинского водохранилища. В ходе рейда на водоемах обнаружили незаконные рыбацкие «домики» из дерева, которые потребовали немедленно убрать, сообщает региональное министерство экологии.

Всего в регионе выявили 45 рыбацких сооружений. Владельцы «домиков» получили штраф от 3000 до 4000 рублей за нарушение природоохранного законодательства.

«На всех памятниках природы Челябинской области существует режим охраны, который надо соблюдать в любое время года. Для защиты от ветра можно использовать палатку. Но сооружать конструкции из дерева или любых других нетканых материалов нельзя», — отметил исполняющий обязанности ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Георгий Войтович.
В ближайшее время на озере Увильды проведут рейд совместно с южноуральскими полицейскими.

Напомним, что в Челябинске начали штрафовать рыбаков, которые игнорируют предупреждения про тонкий лед. Проверки состоялись на реке Миасс в центре и на северо‑западе города.