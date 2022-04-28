Южноуральским предпринимателям власти помогают бесплатно арендовать торговые места

Проект «Сделано в Че» помог реализовать продукцию 75 местных компаний

Бесплатно арендовать торговое место при поддержке центра «Мой бизнес» Челябинской области смогли уже 75 южноуральских предпринимателей — участников проекта «Сделано в Че», сообщили сегодня, 28 апреля, в правительстве Челябинской области.

Один из таких предпринимателей — Вадим Закиров, владелец кондитерской студии Cakeberry. Уже семь лет он развивает бизнес по созданию тортов на заказ и реализует продукцию через интернет. Однако последние перемены в социальных сетях вынудили его искать новые пути привлечения клиентов. Одним из решений стало участие в проекте «Сделано в Че».

«Основной целью было познакомить потребителей с нашими изделиями, узнать их мнение и привлечь потенциальных покупателей на нашу страничку „ВКонтакте“. Мы смогли сохранить количество заказов на прежнем уровне. Думаю, это удалось во многом благодаря участию в проекте», — прокомментировал Вадим Закиров.

По словам контент-директора центра «Мой бизнес» Ольги Третьяковой, принять участие в проекте «Сделано в Че» могут как предприниматели, так и самозанятые.

Среди условий участия: наличие на объекте размещения продукции продавца и контрольно-кассовой техники, а также пополнение ассортимента товара по мере необходимости.