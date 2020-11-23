Южноуральским пернатым «испекли» торт на семейном празднике кормушек

В мероприятии приняли участие более сотни жителей Челябинской области.

В Челябинской области отпраздновали День Деда Мороза. В мероприятии приняли участие более ста жителей Челябинска и Копейска. На территории физкультурно-спортивного клуба «Горка» для посетителей праздника устроили конкурсы и гулянья, а также провели мастер-класс по приготовлению кормушки для птиц. Большая многоуровневая «столовая» была размещена на Аллее Кормушек на экотропе. Там же разместили кормушки, которые изготовили дома гости праздника.

«Большое начинается с первого, маленького шага. Кормушки, которые станут столовыми на эту зиму для наших пернатых друзей, помогут сохранить жизни сотням птиц, а те, в свою очередь, сберегут наши деревья, нашу природу, а это уже большое дело», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Все участники мероприятия, изготовившие кормушки, получили подарки от министерства экологии региона.