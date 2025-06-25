Южноуральским бюджетникам с 1 июля поднимут зарплаты на 6%

Распоряжение правительства об увеличении зарплат подписал Алексей Текслер

Губернатор, председатель правительства Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об увеличении зарплат работников областных государственных учреждений. С 1 июля 2025 года их должностные оклады вырастут на 6 процентов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, данное повышение губернатор анонсировал во время обращения к Заксобранию 5 июня.

«Сегодня хочу озвучить, что в бюджетном секторе с 1 июля мы поднимаем заработные платы еще на 6%, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на 10%. Это соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их опережает», — сказал тогда Алексей Текслер.

Опубликованный документ уточняет, что при повышении на 6% окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Главам муниципальных образований рекомендовано сделать то же самое: рассмотреть вопрос увеличения с 1 июля размеров окладов работников муниципальных учреждений.

Для обеспечения планируемого повышения Минфину предписано увеличить предусмотренные в областном бюджете бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда.