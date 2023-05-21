Южноуральским бойцам в зоне СВО помогает гусь по кличке Дрон

Эти птицы охраняют жилище даже лучше, чем собаки

Бойцы из Челябинской области, находящиеся в зоне специальной военной операции, показали гуся, который охраняет их блиндажи, а также зайца, с которым они «сдружились». Видео опубликовали накануне в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск Южный Урал“» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы получили привет от разведки. Они нам прислали видео о своих животных. Знакомьтесь: заяц Зайчик и гусь Дрон. Гуси вообще лучше собак охраняют жилище. Дрон исполняет функцию охранника и может „закусать“ при попытке проникновения на охраняемую территорию»,— рассказали в паблике.

Бойцы, в свою очередь, заботятся о животных.