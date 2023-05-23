Южноуральским бойцам СВО нужны квадроциклы и инструменты на передовой

Компактный транспорт облегчит выполнение боевых задач

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Военнослужащие из чебаркульской дивизии попросили у своих земляков помощи в покупке техники для передовой. Например, квадроциклы помогут значительно повысить эффективность выполнения боевых задач, передает ИА «Первое областное». Сбором помощи занимается региональное отделение «Народного фронта» в рамках федерального проекта «Все для победы!». Помочь нашим бойцам может каждый.

«Квадроциклы могут решать множество задач, таких как замена бойцов на позициях, выезд группы для запуска квадрокоптеров, выезд связистов на место обрыва проводной линии и так далее. Нужны раскладушки, инструмент: сварочные аппараты, болгарки, бензопилы, наборы инструментов, ключей, расходные материалы типа электродов и отрезных дисков. Мы заранее благодарим за помощь фронту», — говорят военнослужащие 6-го танкового полка в своем видеообращении.

Также нашим ребятам необходимо следующее имущество: домкрат для грузовой техники, маскировочные сети, коллиматорные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры. Каждый южноуралец может сделать свой вклад в победу и помочь бойцам. Подробности можно узнать в региональном исполкоме ОНФ на Цвиллинга, 20, а также по телефону: 8 (351) 264-64-14. Кроме того, есть возможность перевести любую сумму по QR-коду или по банковским реквизитам.





Кстати, недавно прихожане южноуральских храмов собрали груз для бойцов СВО на 3,5 млн рублей. Им пригнали полноприводную «буханку», а также привезли прицелы, тепловизоры и другие средства, которые помогут в ратном деле. Челябинцы могут поддержать наших ребят не только материально: сотрудники фельдъегерско-почтовой связи доставляют бойцам письма.