Южноуральских журналистов и блогеров приглашают к участию в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Победителей определят в семи номинациях

В России стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» от компании «Ростелеком». Победителей определят летом 2022 года в семи номинациях, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Принять участие в конкурсе предлагают журналистам и блогерам, которые в своих публикациях и сюжетах доступно рассказывают читателям и зрителям о новых технологиях, трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

«На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях: „печатная пресса“, „телевидение“, „радио и подкасты“, „интернет-СМИ“, „социальные медиа“. Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: „Умный город для жизни“ от партнера Schneider Electric и „Цифровой стиль жизни“ от „Ростелекома“»,— сообщили в пресс-службе провайдера.

Конкурс проходит в четыре этапа. Первый этап — прием работ — продлится до 28 февраля 2022 года включительно. Второй — региональный, он продлится до 30 апреля 2022 года. Третий этап — федеральный — продлится до 30 июня 2022 года. Четвертый этап — финал, он пройдет до 31 июля 2022 года. Осенью победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками «Ростелекома» и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера.

В состав федерального жюри войдут такие эксперты как: пресс-секретарь Минцифры РФ Анна Ахмадиева, главный редактор сайта Interfax.ru Алексей Гапеев, руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК Анна Балашова, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина и многие другие.

В состав челябинского регионального жюри войдет заместитель генерального директора по телевизионному вещанию медиахолдинга «Первый областной» Оксана Шевченко. Кроме того, медиахолдинг является информационным партнером конкурса.