Южноуральских врачей поблагодарили за помощь детям Донбасса

Медикам за месяц удалось осмотреть более двух тысяч ребят

Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев встретился с медицинскими бригадами из других российских регионов. В числе специалистов, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, были врачи из Челябинской области. Они работали в детских садах и школах Амвросиевского района, где осмотрели свыше двух тысяч детей и подростков. Каждому ребенку во время профосмотра дарили игрушки.

Дмитрий Гарцев поблагодарил каждого за оказанную помощь, поскольку регион давно нуждался в медиках. Медицинские сестры и водители получили благодарности, подписанные главой Минздрава ДНР. Врачам вручили грамоты. Сами же специалисты остались довольны совместной работой с коллегами из Амвросиевской районной больницы. Они отметили их отзывчивость и радушный прием, а также благодарности, поступавшие от родителей.

Южноуральская бригада медиков, работавших целый месяц, состояла из четырех детских медсестер, детского психолога и психиатра, врача ультразвуковой и функциональной диагностики, а также из двух врачей-педиатров, детского хирурга, невролога, офтальмолога и специалиста лабораторной диагностики.

Кстати, челябинские врачи на встрече с первым вице-губернатором Ириной Гехт подчеркивали, что многие малыши в Амвросиевке не имели доступа к медицинской помощи с самого рождения. Уровень технической оснащенности больниц там тоже невысок, поэтому необходимое оборудование пришлось взять с собой. Такую работу наших медиков назвали «мягкой силой», меняющей отношение к России жителей освобожденных территорий.