Южноуральских военных причастили на полигоне под Чебаркулем

Несколько военнослужащих приняли таинство крещения

На 255-м межвидовом полигоне под Чебаркулем состоялось богослужение для военнослужащих 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии, которые сейчас проходят здесь боевое слаживание.



Также в этот день четверо военнослужащих покрестились.

Возглавил Божественную литургию помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими иерей Илия Шамрай.



Напомним, недавно икону Казанской Божией Матери доставили в Чебаркуль. Под открытым небом Царице Небесной поклонились военнослужащие из Челябинской области.