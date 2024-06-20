На 255-м межвидовом полигоне под Чебаркулем состоялось богослужение для военнослужащих 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии, которые сейчас проходят здесь боевое слаживание.
Также в этот день четверо военнослужащих покрестились.
Возглавил Божественную литургию помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими иерей Илия Шамрай.
Напомним, недавно икону Казанской Божией Матери доставили в Чебаркуль. Под открытым небом Царице Небесной поклонились военнослужащие из Челябинской области.