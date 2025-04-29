Южноуральских водителей призвали отказаться от поездок в горнозаводскую зону

На западе региона сильный снегопад и ледяной дождь

В апреле в Челябинскую область неожиданно вернулся снег и похолодало. Наиболее сложная обстановка сейчас в горнозаводской зоне, где идут сильные снегопады и местами — ледяной дождь. Губернатор Алексей Текслер призвал водителей отказаться от поездок в западном направлении региона в своем телеграм-канале.

Ночью и утром на трассах Челябинской области работали комбинированные машины, расчищали дороги и обрабатывали их противогололедными материалами. На некоторых территориях образовался снежный покров до четырех сантиметров. Службы продолжают работать в усиленном режиме.

«Прогноз пока неблагоприятный. Очень прошу всех автомобилистов быть внимательными, воздержаться от дальних выездов в западном направлении от Златоуста до Аши. Особенно на летней резине», — призвал Алексей Текслер.

В региональном Упрдоре сообщили, что на трассе М-5 в горнозаводской зоне продолжается расчистка.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке от границы с Башкирией до Чебаркуля. В данный момент оно снято.