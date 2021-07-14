Южноуральских туроператоров провели по караванному следу Челябинской области

Туристам показали купеческий Троицк и старинное село Кочкарь в Пластовском районе

Для туроператоров и экскурсоводов организовали информационный тур в Троицк и Пластовский район Челябинской области. Агентство международного сотрудничества региона, выступившее организатором, провело экскурсии по купеческому Троицку, а также по знаменитым кондитерской фабрике и сыроварне района, сообщили накануне, 13 июля, в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сначала южноуральских туроператоров и экскурсоводов отвезли в Троицк — город, который называют музеем под открытым небом из-за большого количества памятников культуры и истории. Там туристов отвели в краеведческий музей, где они осмотрели экспонаты, созданные еще в бронзовом веке. Затем южноуральцев отвели в дом купца Осипова.

«Старинный купеческий особняк уже пять лет восстанавливает предприниматель Александр Ерахтин. Полуразрушенному зданию он вернул первозданный лоск, восстановлены даже модные в прошлом веке украшения из цветного стекла на фасаде. Сейчас здесь работает бюджетный хостел „Осиповъ“ на 50 мест. Кроме того, в доме Осипова появился небольшой музей купечества, на подготовку и обустройство которого Александр Ерахтин выиграл президентский грант в 2020 году»,— уточняют в пресс-службе правительства области.

Обедать и отдыхать после долгой пешей прогулки участники тура отправились в легендарную гостиницу купца Гавриила Башкирова. Она уникальна тем, что уже более 100 лет не меняет своего назначения. Завершилась экскурсия по Троицку посещением Свято-Казанского женского монастыря.

В Пласте туристов отвели на кондитерскую фабрику «МС-Конди», которая производит восточные сладости. Детей отправили на экскурсию на производство, а взрослые попили чай и продегустировали щербет, орехи и сухофрукты в глазури.

В селе Кочкарь Пластовского района тоже оказалось немало интересного: участники тура узнали историю старинного села, посетили каменные торговые ряды, продегустировали различные сорта сыра и увезли с собой необычный сувенир — мешочек с золотоносным песком.