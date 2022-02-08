Южноуральских школьников приглашают принять участие в конкурсе и создать стикеры для чатов

Лучшие работы воплотят на платформе «Сферум», а победители получат призы

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» и VK объявляют творческий конкурс для учащихся 1—11 классов. Школьникам предлагают создать креативные стикеры, лучшие из которых добавят в чаты образовательной платформы. Авторы выбранных работ получат ценные призы от организаторов, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Конкурс пройдет с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Творческие работы в виде рисунков, скетчей или готовых наборов стикеров необходимо разместить в своем открытом аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм» или «ТикТок» с коротким описанием идеи и хештегом #мойсферум.

«Наша образовательная платформа должна быть удобной и интересной для пользователей. Мы на постоянной основе взаимодействуем с педагогическими и родительскими сообществами, учитываем их пожелания по совершенствованию „Сферума“. В этот раз мы приглашаем школьников поучаствовать в развитии платформы и предложить креативные идеи, которые мы поможем воплотить в жизнь. Лучшие творческие работы будут отрисованы профессиональными художниками и добавлены на платформу в виде стикерпаков», — сказал генеральный директор компании «Цифровое образование» (компания — разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Победителей определят к 14 апреля, авторы лучших работ получат новые планшеты iPad Air и умные колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Маруся. Победителей выберет команда организаторов «Сферума» и VK, в состав жюри также войдут популярные блогеры.