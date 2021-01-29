Южноуральских школьников бесплатно научат создавать игры в стиле Flappy Bird

Пройти обучение смогут ученики 7-11 классов

Школьников из Челябинской области бесплатно научат разрабатывать игры на одной из популярных платформ. С 13 февраля на базе «Точки Кипения-Челябинск» стартует онлайн-курс по созданию игр с помощью Unity. Спикером курса выступит Сергей Шибаев, чемпион национального чемпионата WORLDSKILLS в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

«В рамках онлайн-курса ученики освоят базовые принципы языка программирования С#, изучат инструменты платформы Unity и принципы реализации игровых механик. К концу курса ученики разработают собственную казуальную игру в стиле Flappy Bird», — сообщает пресс-служба Министерства информационных технологий.

Пройти обучение могут школьники 7-11 классов. Курс продлится с 13 февраля по 1 апреля, занятия будут проходить по субботам с 15:00 до 17:00. После обучения участникам выдадут сертификаты. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.