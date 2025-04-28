Южноуральских школьников научат, как действовать в случае ЧП

В антитеррористических учениях в регионе задействуют 90% образовательных организаций

В южноуральских школах, колледжах и детских лагерях 29—30 апреля проведут масштабные антитеррористические учения, сообщили в правительстве Челябинской области.

«Цель учения — не просто „отыграть“ сценарий, а научить сохранять спокойствие, грамотно реагировать и правильно действовать в критической ситуации. Угрозы, от которых не застрахован никто, требуют не паники, а точного алгоритма», — говорится в сообщении.

Правила поведения при чрезвычайной ситуации повторят не только ученики, но и педагоги. В Челябинской области в мероприятиях будут задействованы все муниципалитеты, почти 90% образовательных организаций. В учениях примут участие сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии региона.