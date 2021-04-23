Южноуральских разработчиков приглашают на IT-соревнования

Один из конкурсов по искусственному интеллекту ожидается в Челябинске

До 2024 года среди разработчиков проведут более 100 хакатонов по искусственному интеллекту. Один из них может пройти и в Челябинске. На это правительство страны направит около 850 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Хакатон по искусственному интеллекту — конкурс, на котором разработчики программного обеспечения вместе решают поставленную проблему. Проще говоря, это такое командное соревнование IT-специалистов, где за ограниченное время нужно придумать и внедрить наиболее качественное решение. Оператором хакатонов станет АНО «Россия — страна возможностей».

Главная задача — повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта и выявление талантливых ИИ-разработчиков. В регионах пройдут лекции и местные хакатоны.

«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации. Также федеральным проектом „Искусственный интеллект“ национальной программы „Цифровая экономика“ предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В Челябинской области есть свои сильные айтишники. Многие южноуральские компании-разработчики могут похвастаться тем, что принимали участие в создании сервисов и продуктов, известных на всю страну. Например портал недвижимости ЦИАН, «Мегафон Банк», компьютерная графика для фильмов «Салют-7», «Экипаж», «Притяжение».

В марте в Челябинске прошел хакатон QA Assistant. Его участники разработали чат-бот для первой линии поликлиник Челябинска. Всего в регионе зарегистрировано более 2,7 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся IT-разработками.