Южноуральских педагогов научат работать с приложением MAX

Они выполнят практические задания и пройдут тестирование

Учителей Челябинской области научат работать с национальным мессенджером MAX, в который включили образовательную систему «Сферум», сообщает телеграм-канал «Е‑область».

«Курс дает педагогам практические инструменты для работы в едином пространстве, что особенно важно для оперативного взаимодействия учителей, учеников и родителей», — подчеркнул министр образования Челябинской области Виталий Литке.

Восьмичасовой интенсив включает видеоуроки от экспертов и учителей. По итогам обучения с практическими заданиями и тестированием выдается сертификат.

Напомним, «Сферум» в MAX предусмотрел повышенный уровень безопасности для школьников. Это встроенные настройки приватности — «Контакты» и «Безопасный режим».



