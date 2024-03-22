Южноуральских хирургов научили удалять камни из желчных протоков через рот

Операцию проводят без разрезов

Челябинская областная больница провела научно-практическую конференцию для хирургов и эндоскопистов по бескровному удалению камней из желчных протоков. Бесценным опытом поделились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Главным гостем форума стал основатель российской школы эндоскопии и эндохирургии Юрий Старков, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Врачи-практики рассказали, что избавиться от камней можно без большой хирургической операции — эндоскопически, то есть без разрезов. При таком вмешательстве эндоскоп вводят через просвет пищевода, желудок и с помощью тонких инструментов извлекают частички камней.

«После вмешательства на коже не остается ни проколов, ни разрезов. Эндоскоп вводится через рот. Операция проходит бескровно, а результаты волшебные — пациент выходит из наркоза абсолютно здоровым», — говорит заведующая отделением эндоскопии ЧОКБ, главный эндоскопист УрФО Елена Олевская.

Специалисты считают, что такой способ должен стать преобладающим, а обычные операции нужно проводить лишь в сложных случаях.

По словам главного врача Челябинской областной клинической больницы Дмитрия Альтмана, ЧОКБ располагает всем необходимым для эндоскопических операций по удалению камней из желчных путей. В клинике сильная материально-техническая база и талантливые хирурги.