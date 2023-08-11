Южноуральских фермеров призвали использовать отечественные сорта картофеля

Государство активно поддерживает тех, кто занимается овощеводством

Аграриям Челябинской области предложили увеличить долю отечественной селекции картофеля на полях. Эту тему обсуждали на прошедшем накануне Дне картофельного поля, участники которого обменивались опытом и урожайными достижениями. Наши ученые также представили свои наработки и новые сорта, которые по своим качествам ничуть не уступают зарубежным аналогам. В развитии овощеводства и в эффективном выращивании «второго хлеба» помогут государственные меры поддержки.

«Приобретая семена с импортной родословной, вы инвестируете в развитие зарубежной селекции. В то же время в нашем институте проводится большая работа по селекции картофеля, и нужно, я уверен, только подтолкнуть процесс, чтобы получить элитные семена, пригодные для промышленного производства, с помощью совместной работы», — отметил на семинаре первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

Больше всего хозяйств занимаются выращиванием картофеля сразу в пяти районах: Красноармейском, Агаповском, Аргаяшском, Сосновском и Еткульском. Там фермеры готовы перейти на сорта, выведенные в Челябинской области, если покупатели оценят качество продукции. У нас чаще покупают картофель с красной кожурой, а например, в Казахстане больше ценят белые сорта. Немаловажно, чтобы клубни сохраняли товарный вид в течение долгого времени.

«Для крупного производителя важным является урожайность и устойчивость к болезням, к вредителям. Для потребителя главное — вкусовые качества. Торговля оценивает только внешний вид. Мы пытаемся всё это соединять, поэтому какой-то один сорт картофеля подходит для фермеров, какой-то — для частного хозяйства», — подчеркивает старший научный сотрудник Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Тамара Дергилева.





Цель ученых — импортозамещение в условиях нынешних санкций. Определенных успехов в выведении отечественных сортов уже удалось добиться. Например, фиолетовый «сапфир» богат антиоксидантами и даже может подавлять рост опухолей. «Спиридон» устойчив к уральскому климату, а «тарасов» вовсе растет в любых условиях и способен давать урожай на уровне 100—120 тонн с гектара. В возделывании наших сортов картофеля поможет и государство. В этом году по федеральному проекту аграрии получат на эти цели 109 млн рублей, причем 74 млн уже поступили в хозяйства.

«Поддержку мы оказываем не только напрямую, в рамках федерального проекта. Выплачиваем субсидии на строительство картофеле- и овощехранилищ, возмещаем овощеводам и картофелеводам 35% затрат на приобретение удобрений, в то время как по другим культурам возмещается только 20%. Также субсидируем приобретение техники и оборудования для отрасли», — сказала начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования областного Минсельхоза Анна Кожевина.