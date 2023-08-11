Аграриям Челябинской области предложили увеличить долю отечественной селекции картофеля на полях. Эту тему обсуждали на прошедшем накануне Дне картофельного поля, участники которого обменивались опытом и урожайными достижениями. Наши ученые также представили свои наработки и новые сорта, которые по своим качествам ничуть не уступают зарубежным аналогам. В развитии овощеводства и в эффективном выращивании «второго хлеба» помогут государственные меры поддержки.
«Приобретая семена с импортной родословной, вы инвестируете в развитие зарубежной селекции. В то же время в нашем институте проводится большая работа по селекции картофеля, и нужно, я уверен, только подтолкнуть процесс, чтобы получить элитные семена, пригодные для промышленного производства, с помощью совместной работы», — отметил на семинаре первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.
Больше всего хозяйств занимаются выращиванием картофеля сразу в пяти районах: Красноармейском, Агаповском, Аргаяшском, Сосновском и Еткульском. Там фермеры готовы перейти на сорта, выведенные в Челябинской области, если покупатели оценят качество продукции. У нас чаще покупают картофель с красной кожурой, а например, в Казахстане больше ценят белые сорта. Немаловажно, чтобы клубни сохраняли товарный вид в течение долгого времени.
«Для крупного производителя важным является урожайность и устойчивость к болезням, к вредителям. Для потребителя главное — вкусовые качества. Торговля оценивает только внешний вид. Мы пытаемся всё это соединять, поэтому какой-то один сорт картофеля подходит для фермеров, какой-то — для частного хозяйства», — подчеркивает старший научный сотрудник Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Тамара Дергилева.
Цель ученых — импортозамещение в условиях нынешних санкций. Определенных успехов в выведении отечественных сортов уже удалось добиться. Например, фиолетовый «сапфир» богат антиоксидантами и даже может подавлять рост опухолей. «Спиридон» устойчив к уральскому климату, а «тарасов» вовсе растет в любых условиях и способен давать урожай на уровне 100—120 тонн с гектара. В возделывании наших сортов картофеля поможет и государство. В этом году по федеральному проекту аграрии получат на эти цели 109 млн рублей, причем 74 млн уже поступили в хозяйства.
«Поддержку мы оказываем не только напрямую, в рамках федерального проекта. Выплачиваем субсидии на строительство картофеле- и овощехранилищ, возмещаем овощеводам и картофелеводам 35% затрат на приобретение удобрений, в то время как по другим культурам возмещается только 20%. Также субсидируем приобретение техники и оборудования для отрасли», — сказала начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования областного Минсельхоза Анна Кожевина.