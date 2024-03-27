Южноуральских бойцов СВО поздравили с пополнением в семьях

Фонд «Защитники Отечества» вручил подарки для их детей

В год семьи челябинских бойцов СВО поздравили с пополнением в семьях, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

В семье военнослужащего Даниила Ельцов появился уже 4 ребенок. Девочку назвали Василисой. Сейчас боец устроился егерем в деревне Прохорово. В фонд мужчина обратился для получения удостоверения ветерана боевых действий, которое ему вручили на открытии Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. У другого бойца Германа Елыкова также родилась дочка. Военный получил на передовой тяжелое ранение. Осколки от снаряда попали мужчине в глаза. Южноуральцу пришлось перенести несколько операций, чтобы восстановить зрение.

«Можно сказать спасли мне глаза, потому что я вообще не видел ничего. На руках были огромные отверстия от осколков, ожоги, шрамы до сих пор остались»,

— рассказывает Герман Елыков.

После реабилитации боец решил связать свою жизнь с промышленностью. Герман обратился в фонд за помощью в поступлении в университет. Участник СВО учится дистанционно в ЮУрГУ по направлению «инженер-технолог» на бюджете.

«Как герой, как боец, как Защитник Отечества, он безусловно уже состоялся и мы очень гордимся им», — отметила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Добавим, что накануне губернатор Алексей Текслер поручил усилить заботу о пожилых и участниках СВО в Челябинской области. Глава региона обозначил задачи омбудсмену Юлии Сударенко.