Южноуральских автомобилистов предупредили о непогоде

В горных районах Челябинской области обещают мокрый снег и гололедицу

В воскресенье, 5 декабря, в горных районах Челябинской области прогнозируют непогоду: мокрый снег, дождь и порывистый ветер. В связи с этим министерство дорожного хозяйства и транспорта опубликовало предупреждение для автомобилистов.

«Ночью и днем 5 декабря в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица. Просим водителей быть особо внимательными и осторожными! При возникновении нештатных ситуаций обращаться по номеру круглосуточной диспетчерской Миндортранса 8 (351) 237-88-92»,— уточнили в ведомстве.

По данным синоптиков, в воскресенье ночью похолодает до −15°C, днем воздух прогреется до +3°C. Местами пройдет небольшой снег, также ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.