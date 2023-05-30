Южноуральские железнодорожники победили в соревнованиях трудовых коллективов РЖД

Алексей Текслер поздравил специалистов с достижением максимальных показателей

По итогам первого квартала 2023 года ЮУЖД заняла первое место в соревновании трудовых коллективов Российских железных дорог. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, железнодорожников с этим знаменательным событием поздравил губернатор Алексей Текслер. Он выразил надежду, что южноуральцы сохранят лидерские позиции в будущем, и подвел краткие итоги совместной работы региона и ЮУЖД.

Южно-Уральская и Юго-Восточная железные дороги заняли первое место. Оба подразделения РЖД показали одинаковые результаты, достигнув максимально возможных показателей по всем направлениям работы. Также 20 коллективов ЮУЖД были признаны лучшими в своих сферах деятельности. Поздравляли железнодорожников с победой гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор Алексей Текслер.

«Мы продолжаем реализацию всех планов модернизации инфраструктуры, обновления подвижного состава, цифровой трансформации, расширения сервисов и услуг для пассажиров и грузовладельцев. Наш безусловный приоритет неизменен — социальная защита и выполнение всех обязательств в соответствии с коллективным договором», — заявил глава госкомпании.





Глава региона в своем выступлении отметил, что ЮУЖД — одна из ведущих магистралей России. Железнодорожники вносят значимый вклад в развитие Челябинской области и решают новые задачи. Победа в конкурсе в очередной раз подтверждает профессионализм всех работников Южно-Уральской железной дороги.

«Мы резко нарастили гособоронзаказ, и ЮУЖД вносит свой значительный вклад. В следующем году и Челябинская область, и ЮУЖД отметят 90-летие, надеюсь, что по итогам этого года наши железнодорожники сделают хороший юбилейный подарок себе и региону, сохранив лидерские позиции в соревновании трудовых коллективов», — отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, всего за четыре месяца магистраль увеличила показатели своей работы. В прошлом году был запущен скоростной поезд «Орлан» между Челябинском и Екатеринбургом, а на днях «Ласточка», курсирующая до Магнитогорска, перевезла миллионного пассажира. Глава региона пожелал руководству и коллективу ЮУЖД благополучия, новых успехов и высоких экономических результатов.