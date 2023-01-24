Южноуральские военнослужащие с передовой поблагодарили губернатора за снаряжение и технику

Бойцы получили спальники, медикаменты и квадрокоптеры

Военнослужащие артиллерийского полка, находящиеся в зоне СВО, записали видеообращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Бойцы поблагодарили главу региона за помощь, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

По просьбе бойцов на передовую передали квадрокоптеры, сапоги, спальные мешки, сухие пайки и аптечки.

«Уважаемый Алексей Леонидович, приветствуем вас из зоны проведения специальной военной операции. Уже второй раз от вас получаем нужные и важные вещи. Спасибо вам огромное за этот неоценимый вклад в приближение нашей общей Победы. Эта помощь была оперативно собрана, буквально в течение 1—2 недель, вы откликнулись на мою просьбу и все нам передали. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий.

Ранее с бойцами в Воронежской области встретился глава Красноармейского района Сергей Сергеев. Вместе со своими коллегами он передал военным расходные материалы, продукты питания, теплую одежду и многое другое.