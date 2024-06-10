Южноуральские военнослужащие получили очередную партию спецгруза

Среди полученного — дроны‑камикадзе и средства связи

Бойцы первой отдельной гвардейской Славянской бригады обратились со словами благодарности к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также жителям региона за оказанную помощь и поддержку.



Военнослужащие отметили, что все полученное ими поможет ускорить достижение поставленных президентом целей на СВО.

Cреди переданного: квадрокоптеры с тепловизором, дроны-камикадзе, моторные лодки, антидроновые системы, средства связи, инструменты для оборудования блиндажей и многое другое.

Напомним, что ранее Челябинское отделение Народного фронта отправило партию гуманитарной помощи южноуральским бойцам в зоне СВО. На передовую в 20-е подразделение отправили моторную лодку, легковой автомобиль, квадроциклы, мотоцикл, багги и РЭБ-системы.