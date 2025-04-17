Южноуральские ветинспекторы остановили на дороге 250 кг колбасы без документов

Потенциально опасную продукцию собственник согласился уничтожить

На трассе Челябинск — Троицк остановили машину, которая везла четверть тонны колбасы без документов. Потенциально опасный груз был обнаружен в ходе совместного с Госавтоинспекцией рейда, сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора.

Перевозчик не смог предоставить инспекторам Россельхознадзора ветеринарные сопроводительные документы на перевозимые мясные изделия.

«В связи с выявленным нарушением перевозки продукции животного происхождения был составлен акт, потенциально опасная продукция, имеющая признаки потери прослеживаемости, возвращена в место отправления. Собственник согласился с замечаниями надзорного органа, и 16 апреля продукция была уничтожена», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о выдаче хозяйствующему субъекту предостережения о недопустимости нарушения ветеринарных требований.