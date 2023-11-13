Южноуральские учителя прокачают навыки для преподавания в инженерных и медклассах

Челябинская область будет пилотным регионом, где педагоги пройдут переподготовку

Повышение квалификации учителей обсудили на заседании попечительского совета «Курчатов Центра». Об этом сообщила Ирина Гехт, первый заместитель губернатора, в своем телеграм-канале. Южный Урал вместе с образовательным Центром «Сириус» разработают специальные программы для педагогов.

«Мы можем сколь угодно говорить о необходимости физики и математики. Но если не будет учителей, подготовленных под современные задачи науки и производства, у нас мало что получится. Поэтому создание инженерных и медицинских классов повлечет за собой переход подготовки преподавателей на совершенно иной уровень», — написала Ирина Гехт.

Повышение квалификации педагогов позволит вывести преподавание на новый уровень. В одном из регионов ранее запустили подобный эксперимент по английскому языку. В течение года педагоги занимались каждый день по 15-40 минут с носителями языка. В итоге, выросли компетенции учителей, а также средний балл по английскому языку на ЕГЭ — сразу на 10 пунктов.

За предыдущий учебный год «Курчатов центр» внедрил 50 образовательных программ с применением дистанционных технологий. По ним обучились 11,5 тыс. детей.

Самые востребованные направления — биология и медицина, информатика, изобразительное искусство. Больше всего в «Курчатов центре» обучаются детей из Сатки, Миасса, Златоуста, Троицка, Челябинска, Магнитогорска.