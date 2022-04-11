Несколько ученых из Челябинской области претендуют на звание академика РАН

Результаты выборов будут известны летом‑2022

Российская академия наук опубликовала список кандидатов в академики РАН и члены-корреспонденты РАН, в который вошли южноуральские ученые. Документ опубликован на официальном сайте РАН.

Так, кандидатами в члены-корреспонденты РАН от Уральского отделения стали:

Сергей Таскаев, профессор кафедры физики конденсированного состояния, ректор ЧелГУ;

Александр Майер, заведующий кафедрой общей и теоретической физики ЧелГУ;

Василий Бучельников, заведующий кафедрой физики конденсированного состояния ЧелГУ;

Дмитрий Тимофеев, доцент кафедры истории России ЧелГУ;

Илья Чуманов, заведующий кафедрой «Общая металлургия» ЮУрГУ;

Олег Зиганшин, заведующий кафедрой дерматовенерологии ЮУМГУ;

Дмитрий Петров, доктор физико-математических наук, главный конструктор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института имени академика Е. И. Забабахина.

Выборы академиков и членов-корреспондентов РАН пройдут с 30 мая по 3 июня 2022 года.

В пресс-службе ЧелГУ отметили, что на сегодняшний день в вузе работают уже три академика РАН: Сергей Матвеев, заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры матфака; Владимир Дегтярь, гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ им. В. П. Макеева; Андрей Важенин, ректор ЮУГМУ.