Южноуральские техникумы и колледжи присоединились к сбору гуманитарной помощи для беженцев

Акция «Мы вместе» проводится во всех регионах страны

Акции #МЫВМЕСТЕ — это общероссийский проект взаимопомощи граждан во время кризисных ситуаций. В рамках проекта идет активная работа волонтерских штабов. На базе четырех профессиональных образовательных организаций Челябинской области открыты центры гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из народных республик Донбасса, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Пункты приема открыты:

— в ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» (Магнитогорск, ул. Имени газеты „Правда“, д. 79. Часы работы пункта приема: 8:30—20:00);

— в ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики» (Златоуст, ул. К. Маркса, д. 37б, каб. 111. График приема: 9:00—19:00);

— в ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» (Челябинск, ул. Масленникова, д. 21а, общежитие. График приема: 10:00—16:00);

— в ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» (Челябинск, ул. Абразивная, д. 48. Студенческое общежитие, актовый зал. График приема: пн—пт 9:00—16:30).

По словам организаторов, каждый может принять участие в проекте: передать необходимые вещи и продукты, пожертвовать денежные средства или стать партнером акции. На сайте мывместе.рф опубликована информация о том, как стать волонтером Всероссийского проекта «Время помогать».

Собранная гуманитарная помощь передается в региональный штаб для дальнейшего распределения по пунктам временного размещения и формирования гуманитарных наборов для граждан из Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним: кроме этого, 24 февраля состоялась отправка первой машины с гуманитарным грузом от Челябинской области в Ростовскую область. Остальные машины будут отправлять по мере наполнения. Два храма Челябинска также объявили сбор вещей и продуктов для беженцев из Донбасса.

Первые беженцы из Донбасса прибыли на территорию Челябинской области 2 марта. Им будут бесплатно оказывать необходимую медицинскую помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.