Южноуральские супруги-депутаты Колесниковы рассказали, как проходят президентские выборы в Донбассе

По их словам, выборы стали праздником для жителей прифронтовой зоны

Жители новых регионов России впервые выбирают президента. О том, как проходит голосование в Донбассе, рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова, которая не так давно отправилась туда работать.

«По-настоящему праздничная атмосфера — в одной из школ в прифронтовой зоне, где организован избирательный участок. Улыбки, приветствия, объятия, поздравления — как будто после долгой разлуки собрались родные люди. Жители идут семьями, у многих слезы радости на глазах. Ведь для них это первые выборы президента России. Они искренне верят, что их будущее только с Россией», — написала на своей странице в соцсети Лена Колесникова.

Ее супруг, депутат Госдумы РФ Олег Колесников, который отправился на СВО около двух лет назад, сделал свой выбор и прокомментировал ход голосования в новых регионах.

«Сегодня мы вместе выбираем наше будущее. Выбираем победу, мир и движение вперед. Для каждого из нас сейчас важное время — время, когда мы должны сделать выбор. Потому, как только позволила обстановка, я отправился на избирательный участок, который работает в одной из школ. Наш выбор сегодня создает наше завтра. И я его сделал», — сказал он.

Депутат заметил, что людей на участках много, и заметно, что для них это событие — праздник.

«Впервые в истории жители новых регионов выбирают президента. Выбирают будущее — свое и своих детей. И это будущее — вместе с Россией», — добавил он.