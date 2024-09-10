Южноуральские студенты вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

У участников есть шанс войти в кадровый резерв педагогики РФ

Студенты Южно-Уральского педагогического университета вошли в число финалистов всероссийского конкурса «Флагманы образования». Проект направлен на вовлечение студентов в педагогические специальности.

На платформе «Россия — страна возможностей» зарегистрировались десятки тысяч человек: студенты, преподаватели и управленцы. К профессиональному конкурсу были допущены более 12 тысяч студентов, в финал вышли лишь 300 из них.

Челябинскую область в конкурсе представят четверо: Александр Лоренц, Елизавета Трифонова, Анастасия Иванова и Наталья Ласькова.

«Предстоящий финал позволит увидеть будущее российской педагогики — молодых людей, которые внесут в существующую сегодня систему образования свежие идеи и инновационные подходы. Проект „Флагманы образования“ — один из инструментов формирования нового поколения управленцев в сфере образования и педагогов, готовых к вызовам времени, способных вдохновлять других на получение знаний и личностное развитие», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Конкурсные испытания будут проводиться индивидуально и в команде. Для участников состязания подготовлена насыщенная программа финала. Они смогут принять участие в профессиональных и творческих мастерских, круглых столах, в дискуссии с экспертами в сфере. У участников конкурса есть шанс войти в кадровый резерв системы образования страны.

Автор: Ксения Рындина