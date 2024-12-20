Южноуральские студенты вошли в число победителей Всероссийского проекта «Твой ход»

Их проекты стали лучшими в треках «Делаю» и «Первопроходец»

Пять студентов из Челябинской области вошли в число победителей четвертого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Их проекты стали лучшими в треках «Делаю» и «Первопроходец», сообщают организаторы.

На конкурсный трек «Делаю» было подано 16 848 заявок. За восемь месяцев студенты разработали и реализовали социально значимые проекты в одной из тематик: событийная, техническая, научно-исследовательская, ИТ, медиа и социальное предпринимательство. Участники прошли серию испытаний: разработку паспорта проекта, проведение тематических активностей, создание видеовизитки и студенческого путеводителя по региону. Итоги реализации своих проектов они представили экспертам на онлайн- и очных защитах.

От Челябинской области в этом треке победили студентки Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Татьяна Бутина и Дарья Осипова, а также студент ЮУрГУ Иван Панасюк. Ребята получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов.

Так, Татьяна создала событийный проект «Границы чувств». Это тактильные картины для слабовидящих людей. Дарья представила научно-исследовательский проект «История не болезни» — он тоже касается инклюзии. Девушка создала руководство по взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность, вторым продуктом стало инклюзивное онлайн-пространство — сборник историй людей с ОВЗ, их семей, партнеров и друзей.

Иван Панасюк презентовал событийный проект «Мастерская будущего», направленный на помощь студентам региональных вузов в успешном формировании карьеры. По задумке создателя, проект поможет замотивировать выпускников остаться в области и восполнит дефицит кадров.

Во втором модуле конкурсного трека «Первопроходец» участвовали 16 352 первокурсника. Участники погрузились в жизнь студенческого сообщества, провели мероприятия для вузов, познакомились с устройством молодежной политики страны и проявили лидерские качества и активную гражданскую позицию.

От Челябинской области в число победителей данного трека вошли Полина Левченко (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) и Денис Неустроев (ЮУрГУ).

Проект «Твой ход» реализует Росмолодежь при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.