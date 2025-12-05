Южноуральские студенты триумфально выступили на национальном чемпионате «Профессионалы»

Они заняли первое, второе и третье место в разных номинациях

В Санкт-Петербурге прошел финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В ходе мероприятия подвели итоги по 27 компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». В финал вышли 287 участников, в том числе пять человек из Челябинской области.

Южноуральцы завоевали три призовых места. Студент Челябинского института путей сообщения Алексей Рябченко стал победителем в компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте». Илья Мешков из Озерского технологического колледжа занял второе место в компетенции «Мехатроника». Студент Южно-Уральского государственного колледжа Андрей Цыпышев занял третье место в компетенции «Работы на фрезерных универсальных станках».

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке поблагодарил всех участников и их наставников за труд.

«Чемпионат „Профессионалы“ — это важнейший конкурс, который задает самые высокие стандарты для системы среднего профессионального образования. Сегодня это направление невероятно востребовано в нашем регионе, как среди молодежи, так и среди работодателей. И еще одним важным показателем качества работы наших мастеров и колледжей в целом являются именно такие яркие результаты на федеральном уровне», — отметил Виталий Литке.

Отметим, что чемпионат прошел в рамках федерального проекта «Профессионалитет», нацпроекта «Молодежь и дети».