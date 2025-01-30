Южноуральские студенты прошли стажировку в Госдуме

Проект «Профразвитие» предусматривает стажировку для будущих парламентариев и госслужащих

Студенты из Челябинской области прошли стажировку в Государственной думе благодаря проекту «Профразвитие». Жительницы Челябинска и Магнитогорска Кристина Слепцова и Олеся Пинаева выдержали серьезный отбор — заявки на участие в программе подавали более тысячи студентов со всей страны, право на стажировку в командах депутатов получили 32 человека из 13 регионов, сообщает президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Проект «Профразвитие» помогает студентам знакомиться с процессом трудоустройства, находить подходящие стажировки и получать поддержку при подготовке к ним.

«Мы помогаем участникам сделать уверенный шаг на пути к профессиональной самореализации: определиться с карьерными целями, установить связь с потенциальными работодателями, сформировать востребованные навыки и получить ценный опыт, который станет основой успешной карьеры в будущем. За 1,5 года к проекту присоединилось больше 95 тысяч заинтересованных в своем развитии молодых людей», — говорит гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

На стажировке в Госдуме стажеры получили реальные задачи международного уровня в федеральном парламенте страны. Ребята работают над созданием информационно-аналитических справок, переводами текстов и видеоматериалов, взаимодействуют с иностранцами и международными СМИ.

Кристина Слепцова — студентка второго курса челябинского отделения Финуниверситета при правительстве РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление» и первого курса Московского городского педуниверситета по направлению «Организация работы с молодежью». Девушка ведет активный образ жизни, занимается общественной работой. В Чебаркуле состояла в спортивном военно-патриотическом клубе «Снайпер» и поисковом отряде «Опора — Чебаркуль». Имеет опыт государственной гражданской службы в Арбитражном суде Челябинской области.

Олеся Пинаева — студентка третьего курса Российского государственного социального университета по направлению «Политология». Активно занимается учебной и общественной деятельностью, является профоргом группы. Девушка мечтает реализовать себя в политической сфере.

«Благодарю проект „Профразвитие“ за прекрасную стажировку. Считаю, что в 20-летнем возрасте пройти стажировку в Государственной думе — большое достижение, которое дает перспективы при дальнейшем трудоустройстве после окончания университета. Здорово, что существует президентская платформа „Россия — страна возможностей“, которая дает молодым ребятам-студентам проявить себя и дает мощную базу для построения карьеры в будущем», — поделилась впечатлениями Олеся.