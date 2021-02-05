Южноуральским студентам предлагают побороться за стипендии Правительства РФ

Отличники учебы могут получать от пяти до десяти тысяч ежемесячно

Правительство РФ приглашает студентов и аспирантов южноуральских вузов принять участие в отборе на соискание ежемесячной стипендии. До 12 февраля 2021 года принимаются документы кандидатов.

«Студенты очной формы обучения высшего образования смогут поучаствовать в конкурсе на стипендию Правительства Российской Федерации. К участию приглашаются обучающиеся по направлениям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Для участия необходимо заполнить анкету-заявку, прикрепить выписку из решения ученого совета факультета. А также приложить сканы документов, подтверждающих, что кандидат является победителем олимпиад, конкурсов, грантов, и отсканированную зачетную книжку с результатами зимней сессии за 2020 и 2021 учебный год», — объявили организаторы отбора.

Документы необходимо предоставить в срок до 12 февраля 2021 года в Учебно-организационный центр на электронную почту ответственного лица в вашем вузе c пометкой «Кандидат на стипендию Правительства РФ (приоритетные направления)». Ознакомиться подробнее с положением конкурса можно по ссылке. Всего отбор пройдут пять тысяч человек.