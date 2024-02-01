Южноуральские синоптики рассказали, сколько снега выпадет в феврале

Как правило, в последнем месяце зимы осадков меньше, чем в январе

«Зима у нас продолжается, не нужно сбрасывать со счетов атмосферную циркуляцию и влияние холодных арктических масс. Хотя отличительная черта февраля — малоснежность. По статистике, феврале выпадает всего 10-15% зимних осадков. Вероятнее всего, снегопады не прекратятся и в марте, но будут менее интенсивными»,

— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.