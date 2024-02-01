Текущая зима стала одной из самых снежных за последние годы в Челябинской области. Синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, стоит ли ждать много осадков в феврале и марте.
В декабре на Южном Урале осадки превысили норму почти в 2,5 раза и составили 58 сантиметров. В первой половине январе выпало почти полторы месячной нормы.
«Зима у нас продолжается, не нужно сбрасывать со счетов атмосферную циркуляцию и влияние холодных арктических масс. Хотя отличительная черта февраля — малоснежность. По статистике, феврале выпадает всего 10-15% зимних осадков. Вероятнее всего, снегопады не прекратятся и в марте, но будут менее интенсивными», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.
Кроме того, по словам синоптиков, статистика не исключает влияние атмосферных вихрей и выпадение обильных осадков в отдельные годы или дни.
Напомним, что в пятницу, 2 февраля, в Челябинской области ветер усилится. Слабый снег по-прежнему ожидается на большей части территории региона. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».
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