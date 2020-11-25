Южноуральские синоптики рассказали, какой будет погода в среду

Утром будет чуть теплее, чем последние несколько дней.

Сегодня, 25 ноября, в Челябинской области похолодает до −13 градусов. Днём воздух прогреется до −2 градусов. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −8, −13 градусов, днём потеплеет до −2, −7 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −10, −12 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −3, −5 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивной середины недели!