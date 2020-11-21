Южноуральские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в эти выходные

Спойлер: осадков не ожидается.

В эти выходные в Челябинской области похолодает до −15 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём в Челябинской области ожидается потепление до +1, −4 градусов. В низинах столбики термометров опустятся до −7 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днём ожидается 0, −2 градуса, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинской области ожидается −10, −15 градусов. Днём воздух прогреется до −3, −8 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 22 ноября синоптики прогнозируют до −14 градусов, днём — до −6 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивных выходных!