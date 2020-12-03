Южноуральские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в четверг

Выходя из дома, одеваться следует по-прежнему тепло.

Сегодня, 3 декабря, в Челябинской области вновь похолодает до −27 градусов. Днём будет чуть теплее. Подробнее о погоде в четверг рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается до −17, −22 градусов, в горах похолодает до −27 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −10, −15 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

Утром в Челябинске синоптики прогнозируют до −22, −24 градусов. Днём воздух прогреется до −12, −14 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

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