Южноуральские синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в среду

Спойлер: собираясь утром по делам, лучше одеться теплее.

Сегодня, 9 ноября, в Челябинской области ожидается небольшой снег. Также синоптики прогнозируют северный ветер. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −9, −14 градусов. В низинах похолодает до −19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −2, −7 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −10, −12 градусов. Днём воздух прогреется до −3, −5 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

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