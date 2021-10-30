Синоптики предупредили о мокром снеге и гололедице в выходные на Южном Урале

В субботу в регионе будет бушевать непогода

Сегодня, 30 октября, в Челябинской области прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер до 20 метров в секунду. В воскресенье, 31 октября, непогода стихнет, обещают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В субботу в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем температура воздуха составит 0, +5°C. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в области также прогнозируют снег с дождем и гололедицу, однако будет заметно теплее — от −3 до +2°C. Днем пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +3, +8°C. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в субботу днем воздух прогреется до +3, +5°C. Облачно с прояснениями, днем осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.

В воскресенье ночью в областном центре пройдет дождь со снегом. Ртутные столбики покажут −1, +1°C. Днем погода будет облачной, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит +4, +6°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.