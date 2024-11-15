В Троицком районе Челябинской области прошла массовая проверка иностранцев на пограничном пункте «Бугристое». Провели фильтрационное мероприятие сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из Госавтоинспекции и подразделений Федеральной службы безопасности.
«За два дня пресечено 13 нарушений в сфере миграции. В отношении 11 граждан ближнего зарубежья судом приняты решения о принудительном удалении из страны», — рассказали в полиции.
Напомним, с начала текущего года за пределы РФ уже выслано 1849 мигрантов, еще 113 ожидают в Центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении.
Мероприятия будут продолжены.