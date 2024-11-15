Южноуральские силовики провели массовую проверку иностранцев на погранпункте «Бугристое»

За два дня фильтрационного мероприятия пресечено 13 нарушений, 11 человек высланы из страны

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Троицком районе Челябинской области прошла массовая проверка иностранцев на пограничном пункте «Бугристое». Провели фильтрационное мероприятие сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из Госавтоинспекции и подразделений Федеральной службы безопасности.

«За два дня пресечено 13 нарушений в сфере миграции. В отношении 11 граждан ближнего зарубежья судом приняты решения о принудительном удалении из страны», — рассказали в полиции.

Напомним, с начала текущего года за пределы РФ уже выслано 1849 мигрантов, еще 113 ожидают в Центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении.

Мероприятия будут продолжены.