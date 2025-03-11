Южноуральские школы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе родительских инициатив

Для подачи заявки осталось полторы недели

Отличная новость для родителей Южного Урала: есть шанс получить деньги на реализацию своих идей для улучшения школьной жизни. Российское общество «Знание» и Министерство просвещения проводят конкурс для родительских комитетов.

Как сообщает оргкомитет конкурса, в этом году на призы выделено целых 700 миллионов рублей — в четыре раза больше, чем в прошлом. И если в 2024 году победили 200 школ, то в этом планируют поддержать 800.

Можно подать заявку на проект по самым разным направлениям: патриотическому воспитанию, экологии, спорту, искусству и многому другому.

Чтобы увеличить шансы на победу, есть даже специальные онлайн-курсы, которые научат правильно составлять заявку и планировать бюджет. Призы тоже солидные: от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Так что, если у вас есть классная идея, как сделать школу лучше, не стесняйтесь участвовать! Заявки принимаются до 21 марта 2025 года. Подробности — на сайте «Знание. Родители».