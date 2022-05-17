Южноуральские школьники завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту

Всего ребята привезли домой 12 медалей

Команда Челябинской области заняла третье место на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту в классе моделей ракет S. Чемпионат, первенство и Кубок России прошли в городе Нарткала Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Юные спортсмены из Челябинска, Копейска, Троицка и Чебаркуля не только мастерили ракеты и запускали их в небо, но и оценивали силу и скорость ветра, ожидая благоприятного момента для запуска. Жюри высоко оценило знания аэродинамики, баллистики, физики и теории полета ракет южноуральцев и присудило им общекомандное третье место. Всего ребята завоевали 12 золотых, серебряных и бронзовых медалей в личных и командных соревнованиях чемпионата и первенства России по авиамодельному спорту.

«Существует заблуждение, что ракетомодельный спорт — это несерьезно. На самом деле изготовление простых, на первый взгляд, ракет требует длительной технологической подготовки, а наличие пиротехнических систем на борту и многоразовый запуск одной модели только увеличивает сложность их создания. Юные спортсмены, создавая такие ракеты, получают инженерные навыки, профориентируются, готовятся работать в настоящих конструкторских бюро», — отметил руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Отдельные благодарности получили тренеры южноуральских спортсменов.