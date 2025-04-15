Южноуральские школьники выиграли всероссийскую олимпиаду по русскому языку

Примечательно, что половина команды углубленно изучает математику

Шесть участников команды Челябинской области стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, который состоялся в Казани, сообщает Минобрнауки региона.

Соревнование, в котором принимали участие 472 человека из 78 регионов страны, включало два тура, письменный и исследовательский. Финалисты должны были продемонстрировать свои знания грамматики, орфографии, пунктуации и лингвистического анализа.

Победителем стал десятиклассник школы № 56 с углубленным изучением математики из Магнитогорска Никита Шейнин. Призерами в команде объявлены учащиеся физико-математического лицея № 31 (Челябинск) Никита Наумов, Александр Пшеничников и Анна Верховых, ученик лицея № 77 (Челябинск) Всеволод Ромашин и воспитанник Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Марк Хлебников.

Напомним, ранее Анна Верховых стала призером заключительного этапа ВсОШ по физике, а Всеволод Ромашин — по истории.

На этой неделе представители команды Челябинской области принимают участие в заключительном этапе ВсОШ по экологии, физической культуре, праву, французскому языку, математике и технологии.